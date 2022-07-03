Украинские силы, вероятно, осуществили преднамеренный отход из Лисичанска, что привело к захвату города россиянами 2 июля.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Кадры с геолокацией показывают, что российские войска свободно ходят по северным и юго-восточным кварталам Лисичанска таким образом, как будто украинских сил там мало или совсем нет.

Украинские военные официально не заявляли о выводе войск, но и не сообщали об оборонительных боях вокруг Лисичанска.

Также, по мнению американских аналитиков, российские военные могут установить контроль над оставшейся неоккупированной территорией Луганской области уже в ближайшие дни.

"Скорее всего, затем нанесут удар по украинским позициям в Северске, а затем повернут к Славянску и Бахмуту. Отвод украинских войск к Северску позволит украинским силам снизить риск немедленного окружения, но украинские силы могут продолжить отход с боями на рубеж возле трассы E40 из Славянска в Бахмут", - говорится в отчете.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия овладела Верхнекаменкой, Золотаревкой, Белогоровкой и вышла к реке Северский Донец, в результате чего "замкнула кольцо окружения вокруг Лисичанска, где заблокирована украинская группировка войск".

При этом Украина официально отрицает и сам факт окружения, и заход войск РФ в Лисичанск. В то же время главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов, который сейчас находится на Донбассе, подтверждает заход россиян в Лисичанск, но отрицает окружение города и говорит, что украинские войска из него организовано отходят на новые позиции под Северском.

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Ранее "Страна" подводила итоги 129-го дня войны. В этот день в "ЛНР", российских СМИ и Телеграм-каналах сообщили о захвате Лисичанска Луганской области. Из центра города появилось много подтверждающих видео захвата. А украинская сторона опубликовала кадры уничтожения остатков российской техники на острове Змеиный. Также день был отмечен появлением в западных медиа мнений о ситуации в Украине. Авторы материалов констатировали, что многое в конфликте пошло не так, как планировалось.

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