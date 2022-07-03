Ключевая цель российской армии в Украине - на самом деле не Донбасс, а безусловно Одесса и полный контроль над черноморским побережьем Украины.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в интервью РБК-Украина.

"Состоянием на сейчас у них план минимум это просто аннексия Херсонской области, план максимум - это если удастся, то тогда развивать наступление на Николаев и дальше на Одессу. Потому что ключевая цель этой войны это на самом деле не Донбасс, а это безусловно Одесса и полный контроль над Черным морем", - рассказал он.

По словам Денисенко, воплощение этого плана важно для Кремля еще и потому, что если россиянам удается захватить Одессу, они возвращаются к ситуации XX века, когда Советский Союз контролировал большую часть Черного моря.

"То есть это их доктрина столетней давности", - считает советник министра.

Денисенко также обозначил планы российских властей в этом регионе.

"Ситуация такова, что мы перерезали систему снабжения частично между частями группировок российской армии на юге Украины. Пока они на этом направлении особо ничего сделать не могут. Они окапываются и готовятся к аннексии этой территории", - сказал Денисенко.

Ранее пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук также заявил, что Россия не отказалась от планов захватить весь юг Украины, а потом и Молдову.

А Дмитрий Медведев озвучил конечную цель РФ в войне против Украины: "защитить граждан Донбасса". "Но есть, конечно, и другие цели - это и "демилитаризация", и "денацификация", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 130-й день. Мы следим за главными событиями 3 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 129-го дня войны. В этот день в "ЛНР", российских СМИ и Телеграм-каналах сообщили о захвате Лисичанска Луганской области. Из центра города появилось много подтверждающих видео захвата. А украинская сторона опубликовала кадры уничтожения остатков российской техники на острове Змеиный. Также день был отмечен появлением в западных медиа мнений о ситуации в Украине. Авторы материалов констатировали, что многое в конфликте пошло не так, как планировалось.

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