Россия не отказалась от планов захватить весь юг Украины.

Об этом заявил военный пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"Мы понимаем, для чего им весь юг Украины. Экономическая блокада Украины и выход к морским портам - главная причина атак россиян на наши южные города. И, конечно же, они мечтают о сухопутном коридоре в непризнанное Приднестровье с последующей оккупацией Молдовы", - сказал он.

Что касается ближайших планов россиян на юге, они, по мнению Плетенчука, включают оборону занятых территорий.

"В военно-политическом руководстве государства прекрасно знают и понимают, что оккупанты пытаются закрепиться на той территории, которую они уже оккупировали. Россияне строят эшелонированную оборону в Херсонской области. Враг готовится отбивать контрнаступление ВСУ", - сказал Плетенчук.

Напомним, Дмитрий Плетенчук стал скандально известен в апреле, когда в ответ на призыв мэра Николаева к жителям города оставаться в укрытиях написал в Фейсбуке комментарий: "Федорович, не мешайте естественному отбору".

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