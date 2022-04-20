В соцсети Фейсбук разгорается скандал из-за комментария, который оставил пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук под постом мэра Николаева Александра Сенкевича.

Сенкевич в посте от 20 апреля призвал николаевцев оставаться в укрытиях или хотя бы держаться подальше от окон.

"Друзья, снова ожидаем взрывы в НИколаеве. Оставайтесь в укрытиях или хотя бы соблюдайте правило двух стен. Держитесь подальше от окон!" - призвал градоначальник.

На что старший офицер службы по связям с общественностью командования Военно-морских сил Украины Плетенчук написал: "Федорович, не мешайте естественному отбору".

Сейчас комментарий офицера удален.

В 22:30 Плетенчук отреагировал на вал возмущений в свой адрес отдельным постом на своей Фейсбук-странице.

"Сейчас мне все пишут, как я не прав в своем сообщении о естественном отборе. Извините, я каждый день сталкиваюсь с последствиями ракетных атак и у меня уже нет сил объяснять, что не надо бежать к окну, когда лупит. У меня тоже эмоции... Вам не нравится мое выражение? Ок, по крайней мере, вы обратили внимание на проблему", - написал военный.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

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