Статус кандидата в Евросоюз не подразумевает присоединения Молдовы к антироссийским санкциям.

Об этом заявил молдавский вице-премьер-министр, министр иностранных дел Николай Попеску телеканалу ProTV.

"Вы видели рекомендации Еврокомиссии относительно нашего процесса реформ. Присоединение к санкциям не значится среди сигналов и запросов Еврокомиссии", - сказал чиновник.

При этом глава МИД отметил, что тема санкций "постоянно обсуждается" Кишиневом и Брюсселем.

Ранее председатель молдавского парламента и лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что Молдова готова присоединиться к новым санкциям ЕС против России в знак солидарности с ЕС.

"Мы будем солидарны с ЕС. Этого требует наш статус кандидата и наши европейские стремления", - сказал он в эфире местного телевидения, отвечая на вопрос о намерении присоединиться к санкциям.

После этого заявления заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Кишиневу отключением газа.

"Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС", - написал Медведев у себя в Telegram.