Украина и Молдова приняли решение восстановить железнодорожное сообщение между странами на южном направлении. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Молдовы.

"Маршрут грузовых поездов на железнодорожном участке Березино (юго-западная часть Одесской области) - Бессарабка (Молдова) будет открыт этой осенью, согласно меморандуму о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры и регионального развития Молдовы и Министерством инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Также Мининфраструктуры добавляет, что Молдова построит 1,2 километров путей, а Украина - около 23 километров.

Ранее "Страна" рассказывала, что Чешский перевозчик RegioJet уже в это воскресенье, 12 июня, запускает регулярный рейс между Прагой и Киевом. Поезд будет останавливаться в нескольких украинских городах: Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винница, Киев.

Также мы писали, что "Укрзализныця" усиливает контроль на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах Киева. Там установили металлоискатели и рентгенотелевизионные интроскопы. Они нужны для проверки содержания багажа пассажиров.