Украина, получившая кандидатский статуса в Евросоюз, сможет уже сейчас привлекаться к отдельным органам и программам ЕС, доступ к которым ограничен для третьих стран.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в совместном заявлении с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

По его словам, Украина отказалась от этого "унизительного" определения, теперь наша страна - "будущий член Евросоюза".

Теперь Зеленский ждет от депутатов голосования по евроинтеграционным законам в приоритетном порядке.

"Мы изменяем страну для себя, а не для кого-то. Мы выполняем реформы не по чьим-то требованиям, а по своим убеждениям", - заявил он.

Он заявил, что "мы не политики, у нас нет много времени", поэтому 28 февраля Украина подала заявку на членство в ЕС.

Многие воспринимали это скептически, но "Украина объединилась", и "мир увидел нашу уникальную черту - чем больше в нас не верят, тем лучше у нас выходит", сказал президент.

В итоге Европа приняла решение дать Украине статус кандидата.

Статус кандидата - "не просто ступенька, а вершина", "не новый раздел, а новый том" в евроинтеграции Украины, заявил Зеленский.

"Эта книга не имеет других вариантов завершения, чем то, что Украина станет членом ЕС", - сказал он.

"Украина больше не буфер между Европой и Азией, не "пограничье между орками и эльфами", Украина - это будущий равный партнер для 27 стран ЕС", - прогнозирует Зеленский.

Статус - "признание наших достижений в становлении демократического общества", - заявил Руслан Стефанук, и это признание, уверен он, "услышат в бункере". По его словам, "история победила географию".

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил об экономике: "Высокая оценка рыночных превращений, благодаря которым мы интегрировались в экономику ЕС в энергетике, цифровой сфере, таможне, транспортной сфере".

По его словам, отношения с ЕС теперь переходят от политики соседства к политике расширения.

Напомним, накануне вечером Украина официально стала кандидатом на вступление в Евросоюз.

Макрон заявил, что Евросоюз сделает все, чтобы Украина получила членство в ЕС по упрощенной процедуре.

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