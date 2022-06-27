Экс-президенту Молдовы Игорю Додону предъявлены обвинения в превышении полномочий.

Об этом сообщает местная прокуратура.

Додону предъявили обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы, в рамках уголовного дела под названием "Энергоком".

Дело "Энергоком" касается закупки электроэнергии в течение 2008-2009 годов через посредническую компанию. Предполагается, что мошенническая схема с импортом энергии, в результате которой из бюджета было похищено 12 миллионов долларов, была создана во время пребывания Игоря Додона на посту министра экономики.

Напомним, что Додона в Молдове также подозревают в коррупции и вменяют ему госизмену.

Сам он называет это политической расправой со стороны президента Майи Санду.

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