Президент Молдовы Майя Санду сегодня приехала с рабочим визитом в Украину, где посетит разрушенные пригороды Киева и встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Сообщение появилось на странице президентской администрации в Facebook.

"Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, находится с рабочим визитом в Киеве. В течение дня глава государства посетит Бородянку, Бучу и Ирпень, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Отметим, что Молдова вместе с Украиной официально получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

При этом некоторые аналитики говорят о вероятности нападения РФ и на Молдову, но Санду уверена, что в ближайшее время этого не произойдет.

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