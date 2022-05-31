Экс-президент Молдовы Игорь Додон, которого обвинили в коррупции и госизмене, заявил, что его уголовное дело связано с Украиной и НАТО.

"Присутствует в этом (деле - Ред.) и геополитический фактор, потому что руководство страны всё больше сближается с НАТО, готовится стать участником вооружённого конфликта на Украине, и не хочет, чтобы кто-то помешал этому", - написал Додон у себя в Facebook.

Как писала "Страна", 26 мая суд в Кишинёве арестовал экс-президента Молдовы Игоря Додона на 30 суток. Его поместили под домашний арест.

Напомним, Додону вменяют несколько статей уголовного кодекса, за которые ему грозит до 20 лет тюрьмы. В частности, коррупция, а главное - государственная измена.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что происходит в Молдове и могут ли последние события "взорвать" там ситуацию.

Также мы сообщали, что Додон заявил, что его задержали по политическим мотивам и обвинение в госизмене не обосновано.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.