Суд в Кишинёве арестовал экс-президента Молдовы Игоря Додона на 30 суток. Его поместили под домашний арест. Таким образом судьи решили частично удовлетворить требование прокуроров, которые настаивали на заключении подследственного в СИЗО на 30 суток

Напомним, задержанному бывшему главе Молдовы, пророссийскому политику Игорю Додону вменяют несколько статей уголовного кодекса, за которые грозит до 20 лет тюрьмы. В частности, коррупция, а главное - государственная измена.

"Страна" подробно разбиралась, что происходит в Молдове и могут ли последние события "взорвать" там ситуацию.

Также мы сообщали, что Додон заявил, что его задержали по политическим мотивам и обвинение в госимзене не обосновано.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.