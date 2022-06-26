Случилось покушение на оккупированных территориях.

В Каховке Херсонской области взорвали автомобиль Ирины Махневой, которая при российской "администрации" занималась вопросами образования и культуры.

Махнева не пострадала, поскольку сесть в машину не успела, передают российские СМИ.

Отметим, что такие покушения происходят не в первый раз и не только в Херсонской области. Недавно в оккупированном Энергодаре была совершена попытка убийства Андрея Шевчика - "главы военной администрации", назначенного оккупантами.

Ранее мы писали, что в Херсонской области совершено покушение на назначенного Россией "главу военно-гражданской администрации" Чернобаевки Юрия Турулева, он легко ранен.

Также "Страна" рассказывала, что неделю назад в захваченном россиянами Херсоне но улице Сенявина произошел взрыв. Это было покушение на "начальника Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области" Евгения Соболева. Он госпитализирован с ранениями обеих ног, но остался жив.