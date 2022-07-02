Три покушения на пророссийских "чиновников", совершенных за последние две недели в Херсоне, свидетельствуют о растущем движении сопротивления против российских войск на юге Украины.

Такую оценку событиям дают американские чиновники для CNN.

Хотя пока это лишь несколько инцидентов в городе Херсоне, официальные лица США верят, что сопротивление может перерасти в более широкую борьбу, что создаст серьезную проблему для способности России контролировать недавно захваченную территорию в Украине. Кремль "сталкивается с растущей активностью партизан на юге Украины", заявила Аврил Хейнс, директор национальной разведки.

США считают, что у России на юге недостаточно сил для контроля над регионом, особенно после вывода сил из этого района для боевых действий на востоке Донбасса. Таково мнение одного анонимного высокопоставленного собеседника CNN.

Украина также провела ограниченные контратаки под Херсоном, что еще больше усилило нагрузку на российские силы.

CNN отмечает, что этот регион имеет решающее значение для удержания РФ украинского побережья Черного моря и контролирует доступ к Крымскому полуострову.

Напомним, что на прошлой неделе в оккупированном Херсоне взорвался автомобиль. На месте погиб Дмитрий Савлученко - местный активист, который вошел в созданный россиянами "Комитет спасения" (в него входит и "замглавы администрации" Стремоусов).

А вот выживший после взрыва авто нардеп Алексей Ковалев заявил о диверсии и намерении "остаться на своем округе в Херсоне".

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".