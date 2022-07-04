Российская армия еще ведет бои в Лисичанске, но после его захвата будет наступать на Северск. Вместе с наступлением на Северск российские войска могут начать более серьезные атаки на Бахмут или Славянск.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны.

"Украинские силы, вероятно, продолжат боевой отход к трассе Е40, которая проходит от Славянска через Бахмут к Дебальцево. Пока неясно, решат ли они обороняться в районе Северска", - говорится в сообщении института.

Напомним, The New York Times сообщала, что после захвата Луганской области россияне планируют атаковать Бахмут.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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