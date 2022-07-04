Ближайшие позиции россиян находятся в 7-10 км от Славянска. Город уже обстреливается артиллерией врага.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если брать в направлении Лимана к Райгородку – это 7-10 км, если брать в направлении Изюма, Долины – это 30 км. Если направление Святогорска – это до 20 км. Артиллерия уже бьет по городу – такая возможность у врага есть", - сказал Лях.

"Город уже стал прифронтовым. Сейчас очень важно эвакуировать как можно больше людей, здесь вчерашнее событие (обстрел) стало маркером, и люди активнее стали выезжать из города. Вчера уехало 70, на завтра уже записалось 200 человек, которые уедут из города, и дальше эвакуация продолжается. Идет в двух направлениях - Днепр-Ровно и второй маршрут в Покровск и поездом во Львов", - добавил он.

Мэр сообщил, что в результате вчерашних обстрелов разрушены 40 частных домов, частично разрушена одна "девятиэтажка".

Напомним, что вчера после масштабного обстрела в Славянске и Краматорске погибли шесть человек, в том числе ребенок.

А в сводке Генштаба сообщалось, что на Славянском направлении подразделения противника штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина. Боевые действия продолжаются.

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