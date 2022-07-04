Советник главы Офиса президента Алексей Арестович написал пост о том, почему отступление из Лисичанска это хорошо для Украины.

Свое мнение он изложил в Telegram-канале.

"С удивлением обнаружил, что есть люди, которые уныли по поводу отхода наших из Лисичанска-Северодонецка, и есть люди, которые вынуждены писать им длинные успокоительные тексты" - написал Арестович и объяснил, почему в этом нет "зрады".

"Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации (СДЛ) - это успешная военная операция" - написал Арестович, пояснив это тем, что главные задачи были выполнены:

сковать основные силы противника,

нанести им потери,

выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны,

создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта.

"ЗСУ ведет контрнаступательные действия на трех участках фронта: под Угледаром, на Запорожском направлении, на Херсонском. Еще раз - россияне на трех (Харьков, Изюм, Бахмут) и мы на трех. Месяц назад мы вели на одном-двух, а они, на пяти" - написал советник главы Офиса президента.

также он заявил, что одно из достижений операции в Северодонецке и Лисичанске "это сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад", который "восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью" и стоил Украине и Иловайска, и падения донецкого аэропорта.

"Дебальцево было отыграно сложно, но уже в нужном направлении (сберечь людей), а СДЛ - вообще на "хорошо" и это - в чрезвычайно сложных условиях" - написал Арестович.

Также он привел в пример дилемму Кутузова в военном искусстве двести лет назад:

- сохранили армию - вернем территорию,

- не сохранили армию, не будет ни армии, ни территории.

"Нам нужно, как козаки - хитростью и маневром. Украинской армии не нужно доказывать ее стойкость в обороне, украинской армии нужно похоронить российскую, что и происходит" - написал советник главы ОП, выразив уверенность, что Лисичанк вернется.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.