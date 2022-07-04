Украинские силы покинули "последний крупный населенный пункт Луганской области, находящийся под контролем Украины".

Об этом говорится в утреннем отчете разведки Британии.

"Теперь внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил", - добавила британская разведка.

Борьба за Донбасс "была упорной и изматывающей, и вряд ли это изменится в ближайшие недели".

Несмотря на оставление острова Змеиный, Россия продолжает разрушительно влиять на сельскохозяйственный сектор Украины, сообщает разведка.

"Экспорт сельскохозяйственной продукции Украины в 2022 году вряд ли составит более 35% от общего объема 2021 года", - прогнозируют в разведке Британии.

Напомним, Институт изучения войны считает, что после захвата Лисичанска российская армия планирует наступать на Северск.

Вместе с тем, губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что войска РФ еще не захватили всю Луганскую область. В РФ же говорят обратное.

Также мы писали, что военные эксперты считают, что после захвата Луганской области россияне планируют атаковать Бахмут.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.