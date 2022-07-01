В Донецке и Луганске открыли пункты выдачи паспортов Российской Федерации.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на "МВД" обеих "республик".

Российские паспорта гражданам "ДНР" и "ЛНР" выдают по упрощенной схеме с 2021 года, но раньше документы можно было получить лишь на территории России.

Ранее сообщалось, что российские паспорта начали выдавать также на территориях Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных РФ.

Война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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