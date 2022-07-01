В Луганске открыли первый пункт выдачи российских паспортов. Теперь, чтобы получить гражданство Российской Федерации, не нужно будет выезжать в Россию.

Об этом сообщают местные СМИ.

В "Министерстве внутренних дел ЛНР" заявляют, что это первый пункт выдачи паспортов РФ в "республике", но в ближайшее время появятся и другие.

Напомним, что в Министерстве внутренних дел Российской Федерации недавно заявили, что граждане Украины, в том числе жители "ЛДНР", а также в целом стран бывшего СССР должны будут покинуть РФ после 17 августа, если они не оформят документы на проживание или трудовую деятельность.

Также мы рассказывали, что "власти" в оккупированной Запорожской области уверяют, что 70 тысяч украинцев в области уже подали заявку на паспорт РФ.

Война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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