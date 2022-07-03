СБУ подтвердила гибель шести человек в результате масштабного обстрела Славянска и Краматорска из РСЗО сегодня. Среди погибших — семья с 12-летним ребенком.

Об этом сообщил глава СБУ Иван Баканов.

Он назвал обстрел Славянска и Краматорска - "очередной террористической атакой, ставшей уже привычным инструментом для врага".

Также он заявил, что СБУ и Национальная полиция открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что сегодня Славянск попал под один из самых масштабных обстрелов за последнее время. В городе вспыхнуло до 15 пожаров.

Ранее мы писали, что с сегодняшнего дня в Славянске Донецкой области прекращается движение электрического транспорта из-за сильных обстрелов. О возобновлении троллейбусного движения власти обещают сообщить дополнительно.

Кроме того, в Славянске за 1 июля погибли четыре мирных жителя, семеро получили ранения в результате вражеского обстрела города. Под обстрел попали микрорайон Лиманы, улицы Барвенковская, Подгорная, Данилевского. Славянск обстреляли кассетными снарядами.

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