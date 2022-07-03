В МИД РФ заявили, что Украине "не поздоровится" в случае других "провокаций" наподобие обстрелов Белгорода
Российское Министерство иностранных дел сделало официальное заявление по поводу сегодняшних событий в Белгороде.
Об этом сообщают российские СМИ.
Обвиняя в обстрелах Украину, представитель МИД Мария Захарова предупредила: "В случае продолжения провокаций им не поздоровится".
Напомним, что официально Украина эти удары не комментировала. Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что россияне сами ударили по Белгороду.
В Министерстве обороны России заявляют, что это сделала Украина. А российские СМИ пишут, что в результате обстрела погибла семья харьковчан.
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