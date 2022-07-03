Российские СМИ пишут, что после ночного обстрела Белгорода, в котором РФ обвинила Украину, погибла семья из Харькова, состоявшая из трёх человек.

Об этом рассказывает РИА "Новости" со слов соседа этих людей.

Как сообщил сосед, снаряд упал рядом с флигелем, где ночевала харьковская семья. Сын, теща и сестра приехали в Белгород переждать боевые действия. После взрыва флигель разворотило, все харьковчане погибли.

Сам собеседник РИА "Новости" вместе с женой спали, когда услышали взрыв. Они выбежали на улицу и поэтому остались целы. Пожар начался с угла дома, потом перешел на крышу. В разрушенном флигеле также жили сын собеседника агентства и невестка, которые по счастливой случайности остались на ночь в деревне.

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