Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о положении в Украине по состоянию на 18:00 5 июля. Российские войска ведут активные боевые действия на Донбассе и пытаются овладеть Белогоровкой.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника нет, но продолжает сохраняться угроза ракетно-авиационных ударов с территории Беларуси. По имеющейся информации, в вооруженных силах этой страны проводится проверка системы управления и оповещения.

На Северском направлении враг продолжает усиленно охранять участок украинско-российской границы. Кроме того, он обстрелял наши позиции в районе Мхи и нанес авиаудар вблизи Эсмани.

На Харьковском направлении враг обороняется на ранее захваченных рубежах. Применял танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов Уд, Дементиевки, Нового, Русских Тишков, Циркунов, Кутузовки, Базаловки, Пришиба, Шевеловки и Протопоповки. Вел штурмовые действия вблизи Сосновки, успеха не имел, отошел. Нанес авиационный удар в районе Харькова.

На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Дибровного, Долины и Адамовки. Вражеские штурмовые действия в районе Краснополья наши воины успешно отразили.

На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивает на взятии под контроль дороги Бахмут – Лисичанск и попытках овладеть Белогоровкой.

На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру у Кривой Луки и Серебрянки. Нанес ракетно-авиационный удар вблизи Северска. Продолжаются бои в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии у Кодемы, Покровского, Зайцево, Железного и Новоселовки. При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты вели штурмовые действия у Спорного и Вершины, бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются артиллерийские обстрелы. Враг нанес авиационные удары по позициям сил обороны в районе Авдеевки.

На Южнобугском направлении противник систематически обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии у Осокоровки, Добрянки, Потемкино, Ивановки, Березнеговатого, Партизанского, Красной Долины, Киселевки и Мирного. Сохраняется дальнейшая угроза нанесения ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Наши подразделения продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач по определенным направлениям. Противнику все труднее пополнять подразделения, которые несут потери вследствие ведения войны на территории Украины.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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