Для желающих эвакуироваться из прифронтового Славянска на ближайшие дни запланирован организованный выезд из города.

Об этом сообщает Славянская военно-гражданская администрация (ВГА).

На завтра, 7 июля, запланирован выезд автобусом до железнодорожного вокзала Покровска на эвакуационный поезд Покровск – Львов.

В пятницу, 8 июля, ожидается автобусный рейс в Ровенскую область.

Сегодня жители Славянска уже выехали эвакуационным рейсом в Ровенскую область с последующим расселением.

Запись на следующие рейсы производится по телефонам горячей линии Славянской ВГА.

Ранее Генштаб в вечерней сводке сообщал, что войска России готовят наступление на линии Изюм - Славянск.

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Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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