По итогам голосования в Европарламенте, депутаты не смогли отменить решение национальных правительств Евросоюза о включении газа и атомной генерации в перечень "зелёных" источников энергии.

После этого голосования в The Guardian вышла статья с заголовком: "Путин радостно потирает руки после того, как ЕС проголосовал за то, чтобы классифицировать газ и атомную энергетику как "зеленые".

В статье говорится, что за отмену этого решения проголосовали 282 депутата при необходимых 353, и это означает, что "газ может быть классифицирован как устойчивая инвестиция", пишет издание.

Поэтому сегодняшнее голосование гарантирует газу устойчивый спрос в Евросоюзе.

"Путин сегодня радостно потирает руки", – такие слова украинского нардепа Инны Совсун приводит издание.

Ранее "Страна" писала, что в Европе уверены, что Россия не поставляет газ по политическим причинам и готовятся к тому, что ближе к зиме РФ может полностью прекратить поставки газа. Также мы рассказывали, что "Северный поток - 1" остановят на 10 дней в июле.

Также мы рассказывали, что в Германии хотят отрезать часть трубопровода "Северный поток - 2" и использовать ее для своих нужд.