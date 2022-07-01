Обе нитки газопровода "Северный поток" с 11 по 21 июля будут остановлены на плановое техобслуживание.

Об этом говорится на сайте оператора трубопровода компании Nord Stream AG.

Сообщается, что профилактические работы пройдут с 11 по 21 июля. Во время них протестируют механические компоненты и системы автоматизации "для обеспечения эффективной, надежной и безопасной эксплуатации газопровода".

В сообщении говорится, что это ежегодные профилактические работы, запланированные заблаговременно.

Ранее мы писали, что правительство Германии опасается, что Россия использует техобслуживание газопровода Nord Stream - 1, чтобы полностью перекрыть подачу газа, что повысит риск зимнего энергетического кризиса.

Ситуация с поставками достаточно напряженная, даже без отключения NS1. Россияне уже сократили потоки через NS1 на 60 процентов и не компенсировали это увеличением потоков через другие трубопроводы.

Немцев призвали сократить потребление энергии из-за проблем с "Северным потоком-1". Министр экономики Германии Роберт Хабек в своем Twitter заявил, что "пришло время" экономить на потреблении энергии. По его словам, в этой ситуации помогает каждый киловатт-час.