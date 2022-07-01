Поставки мяса и яиц оказались под угрозой из-за проблем с газом — германские производители
В Германии производители птицы предупреждают, что из-за возможной нехватки газа под угрозой оказались поставки мяса и яиц.
Об этом сообщает Neue Osnabrücker Zeitung.
В Нижней Саксонии ассоциация птицеводческой отрасли направила в Федеральное сетевое агентство письмо, в котором описала возможные проблемы, которые из-за нехватки газа могут возникнуть на фермах. Все предприятия птицеводческой отрасли, от инкубатория до бойни, зависят от источника энергии, готовится в нем. В случае энергетических ограничений птица окажется под угрозой.
Птицеводы Нижней Саксонии подсчитали, что их годовые потребности составляют 1,735 ГВт/ч, выработанных на газовых ТЭС.
Напомним, ранее в правительстве Германии не исключили, что газа из России в Европе может не быть совсем.
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