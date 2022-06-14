Инфляция в ФРГ ускорилась в мае до максимума с 1974 года, свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства Германии.

Инфляция в мае в третий раз показывает максимум, ускорившись до 7,9 с 7,4% месяцем ранее.

Основная причина - рост цен на энергоносители и продукты питания, а также нарушение поставок на фоне пандемии, сообщают в ведомстве.

"Последний раз такой высокий уровень инфляции наблюдался зимой 1973-1974 года, когда цены на нефть резко выросли в результате нефтяного кризиса", - заявил глава ведомства Георг Тиль.

Напомним, канцлер ФРГ Шольц назвал безнадежными планы Путина в войне с Украиной. Также мы писали, что посол Украины в ФРГ раскритиковал немецкое правительство за промедление в поставках БМП Marder.

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Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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