Планы президента РФ Владимира Путина в войне с Украиной безнадежны, и он не может это осознать. Такое заявления сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Bild.

"Не сумев захватить всю Украину и отведя свои войска от Киева, он сейчас бомбит районы на востоке, особенно Донбасс, и, видимо, считает, что если он там все разбомбит, то потом это может стать частью Российской империи", - заявил Шольц.

Канцлер считает, что введенные против РФ экономические санкции уже ограничивают возможности развития России.

"И он (Путин) не избавится от них, не сделав то, о чем мы его все время просим, а именно - вывести свои войска и договориться о справедливом мире с Украиной", - добавил канцлер.

Напомним, сегодня Путин заявил, Россия будет расширять свою территорию. Тем временем Украина может получить от Германии обещанное Шольцем ракетное оружие только к зиме. А генсек НАТО Столтенберг внезапно передумал ехать сегодня в Берлин.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск - Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ею невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.