Посол Украины в Германии Андрей Мельник у себя в Twitter задает вопрос немецкой власти: почему она до сих пор не решилась передать ВСУ БМП Marder?

"Уважаемое светофорное правительство, почему вы отказываете армии в этих БМП Marder, которые Rheinmetall может поставить немедленно, в то время как Украина на Донбассе истекает кровью на ваших глазах? 109 дней истребительной войны России. Почему?", - пишет Мельник.

Эта его реплика появилась сразу же после выхода в Bild интервью генерального директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера, в котором тот сообщил о готовности хоть сегодня отправить в Украину производимые им машины Marder, которые уже прошли модернизацию. Единственное, чего не хватает - разрешения немецкого правительства.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что находится в бешенстве из-за темпов, которыми Запад передает вооружение Украине.

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.