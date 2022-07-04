Цена газа в Европе впервые с марта превысила $1700 за тысячу кубометров на фоне ожидания остановки "Северного потока" с 11 июля.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 5,55%, достигнув 1566,85 евро за 1 МВт·ч, или $1709,79 за тыс. куб. м с учетом текущего курса. Выше отметки в $1700 за тыс. куб. м стоимость газа поднялась впервые с 9 марта 2022 года.

Напомним, в Европе зимой могут урезать поставки газа для крупной промышленности.

Также мы писали, что ФРГ опасалась, что РФ закрывает газопровод "Северный поток-1" на техобслуживание, чтобы полностью перекрыть подачу газа.

Кроме того, сообщалось, что в случае остановки поставок российского газа собственных запасов Германии хватит на 1-2 месяца - при условии, что зима будет умеренно теплой.

Газ из РФ - одна из тем, которая обсуждалась на саммите "Большой семерки". Bloomberg тогда сообщало, что страны G7 рассматривают возможность ввести предельные цены на газ из РФ.

Также "Страна" сообщала, что нехватка российского газа в Германии может привести к остановке крупнейшего в мире химический комплекса BASF.