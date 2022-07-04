В случае, если Германия перестанет получать российский газ, а предстоящая зима будет умеренно теплой, имеющихся в стране запасов хватит на 1-2 месяца.

Об этом заявил глава немецкого Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, пишет Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

"Если мы больше не будем получать российский газ и нас ждет умеренно теплая зима, объемов, хранящихся на данный момент, с учетом наших обязательств по транспортировке газа в другие европейские страны, хватит, возможно, на один-два месяца", — заявил Мюллер.

По его словам, газохранилища Германии в настоящее время заполнены чуть более чем на 60 процентов.

Напомним, немцев призывают экономить энергию из-за опасений, что РФ полностью перекроет газ Германии.

Также мы писали о том, что "Северный поток" в июле остановят на 10 дней.

Кроме того, сообщалось, что в Германии поставки мяса и яиц оказались под угрозой из-за проблем с газом. Об этом сообщают немецкие производители.

Между тем, по данным Bloomberg, страны G7 рассматривают возможность ввести предельные цены на газ из РФ.