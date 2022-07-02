Норвегия рассмотрит вопрос о поставках природного газа Украине.

Об этом было заявлено по итогам встречи президента Украины с премьером Норвегии Йонасом Гар Стёре.

Также Владимир Зеленский на брифинге после встречи заявил, что внимание к войне в Украине уменьшается.

"Внимание мирового сообщества к войне в Украине постепенно угасает. Но это не значит, что мы должны ждать, пока война придет в другие страны. Мы все должны бороться против нее. Это наша общая война", – отметил украинский президент.

Ранее мы сообщали, что Европа должна немедленно подготовиться к полному прекращению экспорта российского газа этой зимой, а правительства должны принять меры по сохранению работы стареющих атомных электростанций.

Кроме того, "Страна" разбиралась, почему украинцев пугают сверхсложной зимой и как готовиться к холодам.

Тем временем война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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