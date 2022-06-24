Хотя за окном лето, украинцев уже предупреждают о суперсложном отопительном сезоне.

О том, страну ждет "сверхсложная зима", готовиться к холодам нужно "именно сейчас", а как мы переживем зиму - "зависит от каждого из нас", заявил глава Минрегиона Алексей Чернышов у себя в Facebook.

По его словам, этой зимой украинцам "прикрутят" отопление.

"Оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов", - отметил министр.

"По факту, намекают как раз на 16 градусов. По нормативам это недопустимая температура - в жилом помещении должно быть не ниже 18 градусов. В прежние годы уже пытались узаконить "16 градусов в квартире", но безуспешно. Думаю, в этот раз под предлогом войны и кризиса в энергетике решение примут", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

То есть, отопление станут активно прикручивать.

"Главное, чтобы при этом в платежках учли снижение температуры теплоносителя. Тарифы на время войны заморозили, но могут ведь дать в квартиры 16 градусов, а посчитать за 22", - заметил эксперт энергорынка Олег Попенко.

Впрочем, по словам Рябцева, в некоторых населенных пунктах люди не получат зимой даже 16 градусов тепла.

"В ряде областей - Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, части Киевской (особенно по направлению Ирпеня и Бучи) разрушена инфраструктура теплокоммунэнерго. Восстановить ее к зиме могут не успеть. Поэтому совет украинцам - утепляться кто как может. Стоит подумать о теплоизоляции квартир и подъездов, жителям многоквартирных домов приготовить электрообогреватели (правда, предварительно лучше просчитать, выдержит ли дополнительную нагрузку сеть), а частных - подумать об альтернативе газу, к примеру, электрических котлах, котлах на пеллетах, дровяных печах и каминах", - отметил Рябцев.

Разбирались, почему украинцев пугают сверхсложной зимой и как готовиться к холодам.

Почему будут прикручивать отопление

Сегодня состоялось первое собрание Штаба ОЗП, и как раз по его итогам отчитался на своей странице в Facebook глава Минрегиона Алексей Чернышов. Он отметил несколько пунктов:

Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого, по мнению министра, есть все предусловия. Правда, непонятно успеют ли восстановить разрушенную тепловую инфраструктуру в ряде регионов. Но вернемся к этому вопросу позже. Мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу.

"Оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов", - сказал министр. Тарифы на тепло не изменятся. Собственно, это утверждение не стало особой новостью, так как тарифы на коммуналку на военный период отдельным законом недавно заморозила Рада. Главная задача сейчас, по словам Чернышова - "обеспечить беспрерывность тепла".

То есть, основной тренд грядущего отопительного сезона понятен - холод в квартире и даже возможные перебои с отоплением.

"Попросту будут прикручивать отопление, уменьшая температуру теплоносителя. Для чего это делается? С одной стороны - дефицит газа. В "Нафтогазе" говорят о необходимости закачки еще порядка 6 млрд кубов и под эти объемы хотят получить 226 млрд гривен. При этом на данный момент непонятно, какие объемы уже закачаны, какой будет потребность в газе и какой, собственно, баланс. Глава НАКа Юрий Витренко сообщал о закачанных в украинские подземные хранилища 10,5 млрд кубов. Но непонятно, сколько в этих объемах газа частных компаний, нерезидентов.

Собственная добыча в этом году будет порядка 11 млрд кубов (по сравнению с прошлым, она снизилась на 5%). Еще порядка 5 млрд могут обеспечить частные добытчики. На отопительный сезон обычно требуется около 19 млрд, а с учетом потребностей бизнеса - до 25 млрд. Но опять-таки, непонятны запросы на новый сезон с учетом оттока людей и остановки предприятий. То есть нет четкого понимания о балансе. Но в теории газа должно хватить даже без закупки дополнительных объемов, на которые требуются рекордные деньги - порядка 8 млрд долларов", - говорит Попенко.

Правда, нужен еще технический газ для поддержания давления в трубе, а это еще не менее 4,7 млрд кубов.

Нардеп и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко также считает, что в 6 млрд кубов газа, которые хочет закупить НАК, нет необходимости. И нужно заниматься углем (его потребуется не менее 3 млн тонн), а этот вопрос сейчас прорабатывается не так активно, как газовый.

"Вся Европа бешеными темпами расконсервирует угольные станции, контрактует и завозит уголь. Только один прогрессивный авантюрист продолжает разводить всех украинцев и лохов высшего уровня с Банковой и убеждать их, что Украине нужно 6 млрд кубов газа и для этого ему нужно дать 8 млрд долларов. Газ, во -первых, точно нам не нужен в таких объемах, во-вторых, таких объемов просто негде взять, в-третьих, даже если бы он был, нет мощностей его сюда доставить, кроме как из российской трубы", - написал Кучеренко на своей странице в Фейсбуке.

Не исключено, что акцент на экономии делается по причине резкого повышения ценников для теплокоммунэнерго. Мы уже писали, что ценники на газ для ТКЕ повысили почти вчетверо, но обещали компенсировать разницу в тарифе из бюджета. При этом на два месяца зафиксировали тариф 7,42 гривны за куб. Непонятно, продлят ли льготную цену или с осени тепловикам придется платить по полной.

"Допускаю, что школы, вузы, учреждения бюджетной сферы будут отправлять на дистанционку, чтобы сэкономить", - добавил Попенко.

При этом непонятно, что будет с платежками. В Украине на время военного положения заморозили тарифы на коммуналку. Но будут ли скидки за супернизкие температуры в квартирах - непонятно.

"И ранее были массовые случаи, когда люди платили за едва теплые батареи как за горячие. С учетом реалий военного времени проконтролировать соответствие качества услуги и ее стоимости станет еще сложнее", - говорят эксперты.

"Угроза полной остановки подачи тепла"

Эксперты говорят о еще одной проблеме будущего отопительного сезона - угрозе его полного отсутствия.

"По данным Минрегиона, более 860 объекта тепловой генерации повреждены или уничтожены - начиная от ТЭС и ТЭЦ и заканчивая котельными. Плюс большой удар нанесен по инфраструктуре и сетям. К примеру, по Кременчугской ТЭЦ враг ударил уже несколько раз.

И если после первых ударов в мае местные власти говорили о возможном восстановлении этого объекта, то теперь это под вопросом. То же самое по Ахтырке. И непонятно, по каким тепловым объектам еще может ударить враг. На восстановление нужны огромные деньги и время, не факт, что к зиме это возможно сделать. На местах сейчас рассматривают возможности расконсервации старых, установки мобильных котельных, но угроза полной остановки подачи тепла по многим населенным пунктам есть", - отмечает Попенко.

"Разговоры сейчас ведутся в основном, о закупке газа и угля. По восстановлению тепловых объектов и сетей понимания нет - этим вопросом сейчас власти занимаются меньше, хотя именно он к зиме может оказаться ключевым. Даже разрешения на упрощенную установку индивидуальных тепловых пунктов, которые могли бы стать спасением для отдельных домов и микрорайонов, не дали. Плюс непонятно, что будет с обогревом временных мест проживания для переселенцев - загородных санаториев, бывших детских лагерей, которые слабо приспособлены к проживанию там людей зимой", - добавил Рябцев.

По его словам, самая большая угроза полной остановки подачи тепла в населенных пунктах Черниговской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской областей.

Причем, список может пополняться - в зависимости от хода боевых действий.

"Покупать буржуйки и запасаться дровами"

То есть страшилки о "суперсложной зиме" могут оправдаться. Поэтому эксперты энергорынка советуют готовится украинцам к холодам самостоятельно.

"Нужно утеплять квартиры и многоэтажки - окна, двери, подъезды, изолировать трубы. Понятно, что государство сейчас вряд ли профинансирует эти работы, придется сбрасываться жильцам", - отметил Рябцев.

Точно сказать, какие суммы нужны на утепление сложно - все зависит от объема работ и состояния дома. Но в любом случае, это тысячи гривен с квартиры. Найдутся ли они у людей, доходы которых в войну и так упали - неясно.

Программы по энергоэффективности жилого фонда в Украине фактически провалены. В итоге, потери в сетях просто колоссальные - до 40-50%.

"Так что в грядущей сложной зиме виновата не только войны, но и недоработки мирного времени - все, что накопилось за последние три десятилетия", - добавил Попенко.

Он рекомендует украинцам запасаться электрическими обогревателями. Правда, непонятно, выдержат ли сети. Под вопросом - старые дома, в частности, хрущевки, а также новостройки в пригороде Киева.

"Только в Буче порядка 300 объектов не выполнили требования по подключению к сетям и числятся как строительные. Массовое включение электрообогревателей они вряд ли вытянут", - говорит эксперт.

Для жителей частных домов больше возможностей для маневра.

"Советую установить альтернативный источник отопления: тем, у кого уже есть газовый котел, поставить еще и электрический или дровяной, на пеллетах. О закупке пеллет и дров тоже лучше побеспокоится летом - к зиме цены на них взлетят", - отметил Олег Попенко.

"Если есть возможность, нужно класть печи, покупать буржуйки, в общем, готовиться к тому, что греться будем кто как сможет", - подытожил Геннадий Рябцев.

Напомним, советник мэра Мариуполя сообщал, что захваченный город зимой может остаться без отопления, а с палатками для обогрева на улице.

Также мы писали о том, что в Польше разрешили собирать хворост в лесу для отопления жилья.

Между тем, европейцев призвали снизить потребление российского газа и теплее одеваться, чтобы экономить на отоплении.