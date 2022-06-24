Хотя за окном лето, украинцев уже предупреждают о суперсложном отопительном сезоне.
О том, страну ждет "сверхсложная зима", готовиться к холодам нужно "именно сейчас", а как мы переживем зиму - "зависит от каждого из нас", заявил глава Минрегиона Алексей Чернышов у себя в Facebook.
По его словам, этой зимой украинцам "прикрутят" отопление.
"Оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов", - отметил министр.
"По факту, намекают как раз на 16 градусов. По нормативам это недопустимая температура - в жилом помещении должно быть не ниже 18 градусов. В прежние годы уже пытались узаконить "16 градусов в квартире", но безуспешно. Думаю, в этот раз под предлогом войны и кризиса в энергетике решение примут", - говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.
То есть, отопление станут активно прикручивать.
"Главное, чтобы при этом в платежках учли снижение температуры теплоносителя. Тарифы на время войны заморозили, но могут ведь дать в квартиры 16 градусов, а посчитать за 22", - заметил эксперт энергорынка Олег Попенко.
Впрочем, по словам Рябцева, в некоторых населенных пунктах люди не получат зимой даже 16 градусов тепла.
"В ряде областей - Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской, части Киевской (особенно по направлению Ирпеня и Бучи) разрушена инфраструктура теплокоммунэнерго. Восстановить ее к зиме могут не успеть. Поэтому совет украинцам - утепляться кто как может. Стоит подумать о теплоизоляции квартир и подъездов, жителям многоквартирных домов приготовить электрообогреватели (правда, предварительно лучше просчитать, выдержит ли дополнительную нагрузку сеть), а частных - подумать об альтернативе газу, к примеру, электрических котлах, котлах на пеллетах, дровяных печах и каминах", - отметил Рябцев.
Разбирались, почему украинцев пугают сверхсложной зимой и как готовиться к холодам.
Почему будут прикручивать отопление
Сегодня состоялось первое собрание Штаба ОЗП, и как раз по его итогам отчитался на своей странице в Facebook глава Минрегиона Алексей Чернышов. Он отметил несколько пунктов:
- Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого, по мнению министра, есть все предусловия. Правда, непонятно успеют ли восстановить разрушенную тепловую инфраструктуру в ряде регионов. Но вернемся к этому вопросу позже.
- Мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу.
"Оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов", - сказал министр.
- Тарифы на тепло не изменятся. Собственно, это утверждение не стало особой новостью, так как тарифы на коммуналку на военный период отдельным законом недавно заморозила Рада.
- Главная задача сейчас, по словам Чернышова - "обеспечить беспрерывность тепла".
То есть, основной тренд грядущего отопительного сезона понятен - холод в квартире и даже возможные перебои с отоплением.
"Попросту будут прикручивать отопление, уменьшая температуру теплоносителя. Для чего это делается? С одной стороны - дефицит газа. В "Нафтогазе" говорят о необходимости закачки еще порядка 6 млрд кубов и под эти объемы хотят получить 226 млрд гривен. При этом на данный момент непонятно, какие объемы уже закачаны, какой будет потребность в газе и какой, собственно, баланс. Глава НАКа Юрий Витренко сообщал о закачанных в украинские подземные хранилища 10,5 млрд кубов. Но непонятно, сколько в этих объемах газа частных компаний, нерезидентов.
Собственная добыча в этом году будет порядка 11 млрд кубов (по сравнению с прошлым, она снизилась на 5%). Еще порядка 5 млрд могут обеспечить частные добытчики. На отопительный сезон обычно требуется около 19 млрд, а с учетом потребностей бизнеса - до 25 млрд. Но опять-таки, непонятны запросы на новый сезон с учетом оттока людей и остановки предприятий. То есть нет четкого понимания о балансе. Но в теории газа должно хватить даже без закупки дополнительных объемов, на которые требуются рекордные деньги - порядка 8 млрд долларов", - говорит Попенко.
Правда, нужен еще технический газ для поддержания давления в трубе, а это еще не менее 4,7 млрд кубов.
Нардеп и экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко также считает, что в 6 млрд кубов газа, которые хочет закупить НАК, нет необходимости. И нужно заниматься углем (его потребуется не менее 3 млн тонн), а этот вопрос сейчас прорабатывается не так активно, как газовый.
"Вся Европа бешеными темпами расконсервирует угольные станции, контрактует и завозит уголь. Только один прогрессивный авантюрист продолжает разводить всех украинцев и лохов высшего уровня с Банковой и убеждать их, что Украине нужно 6 млрд кубов газа и для этого ему нужно дать 8 млрд долларов. Газ, во -первых, точно нам не нужен в таких объемах, во-вторых, таких объемов просто негде взять, в-третьих, даже если бы он был, нет мощностей его сюда доставить, кроме как из российской трубы", - написал Кучеренко на своей странице в Фейсбуке.
Не исключено, что акцент на экономии делается по причине резкого повышения ценников для теплокоммунэнерго. Мы уже писали, что ценники на газ для ТКЕ повысили почти вчетверо, но обещали компенсировать разницу в тарифе из бюджета. При этом на два месяца зафиксировали тариф 7,42 гривны за куб. Непонятно, продлят ли льготную цену или с осени тепловикам придется платить по полной.
"Допускаю, что школы, вузы, учреждения бюджетной сферы будут отправлять на дистанционку, чтобы сэкономить", - добавил Попенко.
При этом непонятно, что будет с платежками. В Украине на время военного положения заморозили тарифы на коммуналку. Но будут ли скидки за супернизкие температуры в квартирах - непонятно.
"И ранее были массовые случаи, когда люди платили за едва теплые батареи как за горячие. С учетом реалий военного времени проконтролировать соответствие качества услуги и ее стоимости станет еще сложнее", - говорят эксперты.
"Угроза полной остановки подачи тепла"
Эксперты говорят о еще одной проблеме будущего отопительного сезона - угрозе его полного отсутствия.
"По данным Минрегиона, более 860 объекта тепловой генерации повреждены или уничтожены - начиная от ТЭС и ТЭЦ и заканчивая котельными. Плюс большой удар нанесен по инфраструктуре и сетям. К примеру, по Кременчугской ТЭЦ враг ударил уже несколько раз.
И если после первых ударов в мае местные власти говорили о возможном восстановлении этого объекта, то теперь это под вопросом. То же самое по Ахтырке. И непонятно, по каким тепловым объектам еще может ударить враг. На восстановление нужны огромные деньги и время, не факт, что к зиме это возможно сделать. На местах сейчас рассматривают возможности расконсервации старых, установки мобильных котельных, но угроза полной остановки подачи тепла по многим населенным пунктам есть", - отмечает Попенко.
"Разговоры сейчас ведутся в основном, о закупке газа и угля. По восстановлению тепловых объектов и сетей понимания нет - этим вопросом сейчас власти занимаются меньше, хотя именно он к зиме может оказаться ключевым. Даже разрешения на упрощенную установку индивидуальных тепловых пунктов, которые могли бы стать спасением для отдельных домов и микрорайонов, не дали. Плюс непонятно, что будет с обогревом временных мест проживания для переселенцев - загородных санаториев, бывших детских лагерей, которые слабо приспособлены к проживанию там людей зимой", - добавил Рябцев.
По его словам, самая большая угроза полной остановки подачи тепла в населенных пунктах Черниговской, Киевской, Запорожской, Сумской, Харьковской областей.
Причем, список может пополняться - в зависимости от хода боевых действий.
"Покупать буржуйки и запасаться дровами"
То есть страшилки о "суперсложной зиме" могут оправдаться. Поэтому эксперты энергорынка советуют готовится украинцам к холодам самостоятельно.
"Нужно утеплять квартиры и многоэтажки - окна, двери, подъезды, изолировать трубы. Понятно, что государство сейчас вряд ли профинансирует эти работы, придется сбрасываться жильцам", - отметил Рябцев.
Точно сказать, какие суммы нужны на утепление сложно - все зависит от объема работ и состояния дома. Но в любом случае, это тысячи гривен с квартиры. Найдутся ли они у людей, доходы которых в войну и так упали - неясно.
Программы по энергоэффективности жилого фонда в Украине фактически провалены. В итоге, потери в сетях просто колоссальные - до 40-50%.
"Так что в грядущей сложной зиме виновата не только войны, но и недоработки мирного времени - все, что накопилось за последние три десятилетия", - добавил Попенко.
Он рекомендует украинцам запасаться электрическими обогревателями. Правда, непонятно, выдержат ли сети. Под вопросом - старые дома, в частности, хрущевки, а также новостройки в пригороде Киева.
"Только в Буче порядка 300 объектов не выполнили требования по подключению к сетям и числятся как строительные. Массовое включение электрообогревателей они вряд ли вытянут", - говорит эксперт.
Для жителей частных домов больше возможностей для маневра.
"Советую установить альтернативный источник отопления: тем, у кого уже есть газовый котел, поставить еще и электрический или дровяной, на пеллетах. О закупке пеллет и дров тоже лучше побеспокоится летом - к зиме цены на них взлетят", - отметил Олег Попенко.
"Если есть возможность, нужно класть печи, покупать буржуйки, в общем, готовиться к тому, что греться будем кто как сможет", - подытожил Геннадий Рябцев.
Напомним, советник мэра Мариуполя сообщал, что захваченный город зимой может остаться без отопления, а с палатками для обогрева на улице.
Также мы писали о том, что в Польше разрешили собирать хворост в лесу для отопления жилья.
Между тем, европейцев призвали снизить потребление российского газа и теплее одеваться, чтобы экономить на отоплении.