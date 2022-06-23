Украинцев ждет "сверхсложная зима", готовиться к холодам нужно "именно сейчас", а как мы переживем зиму - "зависит от каждого из нас".

Об этом заявил глава Минрегиона Алексей Чернышов у себя в Facebook.

По его словам, этой зимой украинцам "прикрутят" отопление: "Оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов", - сказал он.

Главная задача сейчас, по его словам - "обеспечить беспрерывность тепла".

Хотя в квартирах и станет холоднее, тарифы останутся на прежнем уровне, заявил он.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщало, что ЕС должен готовиться к полной остановке поставок газа из РФ уже зимой.

Также мы писали, что в Германии станут активно использовать угольные электростанции для экономии газа к зиме.

Кроме того, сообщалось, что экс-глава МВД Аваков прогнозировал "тяжелейшую зиму" для Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.