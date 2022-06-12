Оккупированный и разрушенный Мариуполь зимой может остаться без отопления. Оккупанты обещают оборудовать на улице палатки для обогрева.

Об этом пишет в Телеграм советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Озвучены планы на отопление зимой. Его не будет, но будут установлены палатки обогрева. Как в палатках собираются обогреть более 130 тысяч человек - скорее ответ, чем вопрос", - написал Андрющенко.

По его информации, "ДНР" планирует перевести школьников зимой на дистанционное обучение.

Также он пишет, что оккупанты массово сносят поврежденные дома, а людей просто выселяют. Во дворах многоэтажек появляются масштабные свалки.

"Понемногу оккупанты начинают говорить правду, что компенсаций не будет (не сюрприз), заявления переделывают с "компенсации" на помощь по ремонту", - заявил Андрющенко.

Ранее мы публиковали видео, как оккупанты разбирают завалы и сносят разрушенные дома в Мариуполе.

При этом число жителей в захваченном Мариуполе уменьшилось в пять раз.

Война в Украине продолжается уже 109-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 108-го дня войны. В этот день украинские войска продолжили оказывать сопротивление в Северодонецке. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что противник контролирует большую часть города. А Генштаб сообщал, что ВСУ противостоят штурму не только в промзоне Северодонецка, но и в районе Метелкино - восточной окраины города. Представители украинской власти проинформировали о существенных потерях в рядах ВСУ в ходе войны. На этом фоне бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что РФ "потерпела стратегическое поражение".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.