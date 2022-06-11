В сети появилось видео, как российские оккупанты разбирают завалы и сносят разрушенные войной дома в захваченном Мариуполе.

На ролике можно увидеть, что в результате обстрелов город подвергся колоссальным разрушениям.

Ранее мы писали, что в захваченном Мариуполе, где проблемы с водой и массовые захоронения могут стать причиной вспышки холеры, количество населения уменьшилось в 5 раз. 200 тысяч мариупольцев выехали на подконтрольную территорию Украины. 50-70 тысяч находятся в приазовских поселках или оккупированных территориях востока и юга Украины. 47 тысяч депортированы или вынуждены выехать на территорию России и Беларуси. Более 22 тысяч убито русскими войсками. 100-120 тысяч мариупольцев до сих пор находятся в разрушенном городе без базовых бытовых условий.

Кроме этого, в Мариуполе подконтрольные России власти начали процедуру приема документов для получения российского паспорта.

Напомним, война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.