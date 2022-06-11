В Мариуполе образовались длинные очереди у бывшего супермаркета "Метро" за гуманитарной помощью. Там находится штаб "Единой России".

Фото публикует горсовет Мариуполя.

"Оккупанты продолжают издеваться над мариупольцами, которые еще остаются в разрушенном городе. Сотни людей вынуждены стоять под палящим солнцем (+31 градус) в очередях ради того, чтобы получить любую гуманитарную помощь. А ведь другого источника чистой питьевой воды или продуктов в Мариуполе просто нет. И это в то время когда в городе в своем большинстве остались пожилые люди, которым значительно труднее выдержать физические испытания. Сегодня российские оккупанты превратили Мариуполь в одно сплошное гетто со своими невыносимыми условиями выживания. Для них жизнь мариупольцев ничего не стоит и как бы их пропаганда ни работала, но подлинное отношение проявляется в действиях", - говорится в сообщении горсовета.

Ранее мы писали, что в Мариуполе "ДНР" начала выдавать жителям города пенсии в рублях. По данным советника мэра Мариуполя, в пересчете на гривну пенсия составляет 2,6 тысяч.

Напомним, война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.