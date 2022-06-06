Польша пытается частично заместить дефицитный газ для отопления жилья обычными дровами. В частности, полякам разрешили собирать хворост для обогрева жилья на фоне роста цен на энергоносители.

Об этом сообщил замминистра климата и энергетики республики Эдвард Сиарка в комментарии Gazeta Pl.

"С согласия лесника можно собирать хворост. В этом году, после вторжения России в Украину и проблем на рынке энергоресурсов, увеличились запросы в лесничества об указании площади и разрешении на получение дров в местных лесах", - сказал чиновник.

По данным издания, полякам для сбора веток в лесу требуется специальное разрешение Гослесхоза.

Как известно, в начале мая Россия запретила поставки своего газа в Евросоюз через Польшу.

Ранее Москва заявила, что Польша прекратила бесплатные поставки топлива Украине.

Также мы публиковали статью Financial Times о возможных последствиях отказа ЕС от топлива из РФ: нефть с Ближнего Востока, холодные дома и удаленка.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.