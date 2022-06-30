В июле стоимость российского газа для Молдовы вырастет с $880 до $980 за 1 тыс. куб. м, сообщил председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"По предварительным расчетам, июльская закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Республику Молдова согласно условиям контракта с ПАО "Газпром", составит для АО "Молдовагаз" $980 за 1 тыс. кубометров", - написал Чебан в Telegram-канале.

"Это к вопросу об уровне цен на газ, который сейчас складывается на рынке. Причём уровень цен на газ для Украины могут быть ещё выше, так как закупается он не по долгосрочным контрактам, а на спотовом рынке ЕС, который сейчас лихорадит.

При этом тарифы внутри страны до конца войны будут неизменными, а разницу собираются покрывать за счёт иностранной финансовой помощи. Ещё один фактор критичности денежной поддержки стран Запада для Украины", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, страны G7 рассматривают возможность ввести предельные цены на газ из РФ.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 29 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".