Власти Днепра и Кривого Рога лишены возможности выполнять задачи, связанные с оказанием помощи ВСУ и строительством рубежей.

Об этом сообщил глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан в своем обращении к президенту, опубликованном на его странице в Фейсбуке.

По словам Корбана, причиной этого стало решение Кабмина, который 24 июня вернул все закупки в систему "Прозорро".

"А это означает, что необходимо проведение тендерной процедуры от 9 до 15 дней с открытой публикацией деталей таковых закупок, что противоречит здравому смыслу и режиму секретности", – объяснил Корбан.

Также, по его словам, премьер-министр Денис Шмыгаль не поддержал инициативу Ассоциации городов Украины, которая подала в Кабинет министров Украины заявление о закупках грузовиков и других товаров для нужд ВСУ за деньги местных бюджетов.

Корбан попросил президента вернуть ускоренную процедуру закупок, которая существовала в первые месяцы войны.

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