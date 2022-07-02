Крупная промышленность Европы может этой зимой столкнуться с урезанием газа.

Об этом пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на главу Международного энергетического агентства (IEA) Фатиха Бироля.

"Если зима будет морозной и длинной и не будет принято никаких мер, то я бы не исключал возможности рационирования природного газа в Европе, начиная с крупного промышленного оборудования", - заявил он.

На нехватку газа будет влиять политика России, которая снижает поставки в Европу, и восстановление экономического спроса в Китае.

Министр климата и энергетики Дании Дан Йоргенсен уже заявил возможности введения своеобразной "карточной системы" на энергию, если Европа перестанет импортировать российский газ.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия готовит план борьбы с газовые потрясения.

Мы сообщали, что нехватка российского газа в Германии может привести к остановке крупнейшего в мире химический комплекса BASF.

Отметим, что после сокращения поставок из России в Германии в три раза может подорожать газ.

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