В Германии опасаются, что приостановка "Северного потока" на 10 дней для ремонта станет бессрочной "по политическим мотивам", поэтому власти призывают немцев экономить энергию.

Об этом заявил глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер в интервью изданию Funke Mediengruppe, передает DW.

Он подчеркнул, что в случае снижения поставок газа из России на более длительный период, необходимо "серьезнее говорить об экономии".

Хотя до начала отопительного сезона остается еще 12 недель, Мюллер призвал жителей Германии уже сейчас проверить работу котлов и радиаторов, ведь "техническое обслуживание может снизить потребление газа на 10-15 процентов".

Также, по его мнению, семьи уже сейчас должны обсудить, "следует ли поддерживать привычную температуру в каждой из комнат дома зимой, или же в некоторых из них может быть немного прохладнее".

Ранее сообщалось, что во всей Европе зимой могут урезать поставки газа для крупной промышленности.

Также Еврокомиссия готовит план борьбы с газовыми потрясениями.

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