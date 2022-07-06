Еврокомиссия разрабатывает план действий на случай полного отключения газа из Российской Федерации. Его представят уже к середине июля.

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Это причина, по которой комиссия работает над чрезвычайным европейским планом. Мы представим этот план и необходимые инструменты, которыми он будет снабжен, к середине июля", - сказала она среду на сессии Европарламента в Страсбурге.

Подготовку плана она аргументировала тем, что российская сторона использует энергетику как оружие. Фон дер Ляйен привела данные, согласно которым 12 стран ЕС сейчас затронуты частичными или полными отключениями российского газа.

Она добавила, что государства-члены располагают национальными чрезвычайными программами, но Евросоюзу в этой области также нужны сотрудничество и совместные действия всех 27 стран сообщества.

"Мы должны быть уверенными, что в случае полного прекращения (экспорта из России – ИФ-У) газ должен продолжать поступать туда, где он нам наиболее необходим. Мы должны быть уверенными, что можно положиться на европейскую солидарность. И мы должны защитить единый рынок, как и цепочку промышленного снабжения", - объяснила председатель Еврокомиссии.

Ранее "Страна" писала, что в Европе уверены, что Россия не поставляет газ по политическим причинам и готовятся к тому, что ближе к зиме РФ может полностью прекратить поставки газа.

И что "Северный поток - 1" остановят на 10 дней в июле.

Также мы рассказывали, что в Германии хотят отрезать часть трубопровода "Северный поток - 2" и использовать ее для своих нужд.