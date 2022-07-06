Уничтожение педуниверситета в Харькове и жестокое противостояние на Донбассе. Новое обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в среду, 6 июля.
Главное из заявлений президента:
- "Сегодня в Харькове российским ударом был уничтожен Педагогический университет. Это варварство".
- "Наконец чувствуется, что мощно заработала артиллерия, которую мы получили от западных партнеров. ВСУ бьют по складам и другим точкам, которые нужны противнику".
- "Сегодня в южных областях, находящихся под контролем РФ, были заблокированы мессенджеры и YouTube. Они заблокировали людям возможность знать правду. В том числе о том, что украинские силы продвигаются на нескольких направлениях, включая запорожское и херсонское".
- "На Донбассе сейчас идет жестокое противостояние вокруг Славянска и Бахмута".
- "Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего".
- "Провел разговоры с президентами Парагвая и Мозамбика. В Киеве побывала премьер Ирландии".
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский сообщил, от чего зависят условия и сроки окончания войны с Россией.
Также "Страна" информировала, что по словам Зеленского, Украина уже не ждет от Запада самолеты, но рассчитывает получить системы противовоздушной обороны.
Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.