Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в среду, 6 июля.

Главное из заявлений президента:

"Сегодня в Харькове российским ударом был уничтожен Педагогический университет. Это варварство". "Наконец чувствуется, что мощно заработала артиллерия, которую мы получили от западных партнеров. ВСУ бьют по складам и другим точкам, которые нужны противнику". "Сегодня в южных областях, находящихся под контролем РФ, были заблокированы мессенджеры и YouTube. Они заблокировали людям возможность знать правду. В том числе о том, что украинские силы продвигаются на нескольких направлениях, включая запорожское и херсонское". "На Донбассе сейчас идет жестокое противостояние вокруг Славянска и Бахмута". "Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего". "Провел разговоры с президентами Парагвая и Мозамбика. В Киеве побывала премьер Ирландии".

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский сообщил, от чего зависят условия и сроки окончания войны с Россией.

Также "Страна" информировала, что по словам Зеленского, Украина уже не ждет от Запада самолеты, но рассчитывает получить системы противовоздушной обороны.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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