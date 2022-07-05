Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.

Основные тезисы обращения:

Сегодня ночью в столице и большинстве областей была объявлена воздушная тревога. До этого долго ее не было во многих городах. Но не нужно искать этому объяснение. Сегодня вечером во многих городах снова была воздушная тревога. По Хмельницкой области нанесен ракетный удар. Снова били по Сумской, Николаевской и Днепропетровской областям. Часть ракет сбило ПВО.

Наша задача - дать Украине защиту от ракетных ударов уже в этом году. Но это зависит не только от нас, а и от партнеров.

Говорил сегодня с премьером Британии, поблагодарил за расширение военной помощи Украине на 100 млн фунтов. Обговорили также систему гарантий для Украины.

Участвовал в конференции, организованной The Economist, где Украина была главной темой.

Подвели итоги двух месяцев работы благотворительной платформы United 24. Удалось собрать более 2 млрд гривен.

Сегодня было много споров о решении Генштаба насчет получения разрешений на выезд для военнообязанных, призывников и резервистов. Есть непонимание и даже возмущение в обществе. Поручил начальнику Генштаба и главкому завтра доложить об этом мне на совещании. Обещаю народу с этим разобраться. Прошу в дальнейшем не утверждать подобных решений без меня.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.