Требование получать разрешение военкомата для выезда за пределы места жительства породит коррупцию на местах и обрушит экономику из-за юридических и логических несостыковок в соответствующем приказе главкома ВСУ, считает юрист Ростислав Кравец.

В комментарии "Стране" он уточнил, что закон, на который идет отсылка в приказе, регулирует только смену постоянного места жительства. Что не тождественно с правом временно покидать место жительства.

По его словам, также в законе говорится, что особый порядок выезда с места жительства вводится в период военного времени (а не военного положения). Кравец сослался на свои источники в Генштабе, согласно которым сегодня будет уточненная информация по этому приказу.

"В нынешнем виде эта идея только способствует развитию коррупции. Непонятно, какой перечень причин для отказа в выдаче разрешения. На практике это может закончиться тем, что человеку, работающему на хлебзаводе, как сотруднику инфраструктуры жизнеобеспечения, будет позволено пересекать районы, а охраннику хлебозавода - нет. По закону такие меры можно применить только к лицам, которые меняют место проживания, и в этом ничего нового нет, ведь и ранее, когда лицо переезжало жить в другую местность, надо было сняться с учета и встать на учет по новому месту жительства. Но эти случаи не касались необходимости ездить в другие регионы. Например те же сельхозпроизводители, живут в одном районе, сеют в другом. Во вторых, если дословно цитировать эти нормы, то они действуют в период военного времени (не военного положения). Это значит, что в очередной раз законы нарушены. То есть подход, который был предложен, может родить небывалых масштабов коррупцию. И в итоге нанесет громадный ущерб экономике Украины. Появится такса за ускорение выдачи разрешения, на местах будут брать продуктами. Это будет большой проблемой для всей Украины", - считает Кравец.

Напомним, вчера на сайте Запорожской ОВА появилось сообщение, что для выезда с места жительства военнообязанные должны теперь получать разрешение.

После этого нардеп Александр Федиенко опубликовал письмо главкома Валерия Залужного, которое подтверждает это требование.

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