В Госпогранслужбе объяснили порядок оформления документов для выезда за границу групп детей в условиях войны.

В пресс-службе Госпогранслужбы сообщают, что случаи, когда у организаторов детских поездок при выезде за границу не хватает необходимых документов, участились.

Госпогранслужба напоминает, что для выезда за границу групп детей необходимы следующие документы:

согласие Нацсоцслужбы на выезд группы детей;

список группы детей и лиц, сопровождающих их за границу;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу ребенка или свидетельство о рождении ребенка;

согласование службой по делам детей согласия представителей каждого ребенка на его выезд;

заявление родителей на выезд ребенка за границу, заверенного службой по делам детей.

Ранее в Госпогранслужбе объяснили порядок выезда за границу студентов украинских и зарубежных вузов для продолжения учебы. Право на это во время войны имеют студенты очной или дуальной (теория+практика) формы обучения.

Напомним, война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

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