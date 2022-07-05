Советница Залужного, координатор движения адвокатов Вооруженных Сил Украины Евгения Рябека сообщила, что военнообязанные мужчины смогут передвигаться по стране без разрешений от военкоматов.

Об этом она сказала в комментарии "РБК Украина".

По ее словам, разрешение от ТЦК необходимо будет только тем военнообязанным, которые решили изменить место своего проживания. Они должны будут сняться с учета на предыдущем месте и стать на учет уже на новом.

"Цель упорядочить учет, чтобы наши центры комплектования имели определенный порядок. То есть это больше внутренний документ, но сообщество толкует его так, как кто понял", - сообщила Евгения Рябека, заявив, что "возможно, опубликованный документ немного непонятно выписан".

О том, что разрешение в военкомате нужно брать только в случае смены места жительства говорят и опрошенные "Страной" юристы.

При этом в опубликованных приказах Генштаба и Главкома ВСУ этого не говорится. Там речь идет о запрете на любые поездки за пределами своего района или области без разрешения военкома.

Что говорит Залужный

В своем комментарии главком ВСУ Валерий Залужный также не делал уточнений, что речь идет только о случаях смены места жительства.

Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК", - написал Залужный.

То есть он подтвердил запрет на перемещение мужчин внутри страны без разрешения военкоматов.

Также Залужный опубликовал бланки заявлений на разрешение на выезд.

"Думаю, военкоматы уже приготовили карманы для взяток"

"В общем, следует в этот вопрос властям внести ясность, чтоб была однозначная трактовка" - пишет телеграм-канал Политика "Страны" о ситуации с перемещением военнообязанных мужчин в Украине.

Об этом же говорится в огромном количестве комментариев под постом Залужного. Многие возмущаются запретом на передвижение и просят дать более четкое разъяснение.

"Ничего не понятно. "Мы не запрещали, но возьмите разрешение"? Это как?" - пишут пользователи.

"Хорошая причина для коррупционеров в военкомате", - прогнозируют украинцы.

"Думаю, военкоматы уже приготовили карманы для взяток. Если мужчина захочет поехать на три дня отдохнуть, или, если захочет отвезти в более безопасное место старую мать или жену с детьми - ему придется или днями оббивать пороги военкомата, или давать взятку" - еще один комментарий о взятках.

Другие украинцы выражают надежду, что это правило также будет касаться и депутатов, и публичных людей.

Кто-то интересуется, не будут ли выдавать повестки всем, кто придет за разрешениями в военкомат.

Запрет на выезд без разрешения военкомата в комментариях называют нарушением Конституции.

Напомним, что "Слуги народа" обрушились с критикой на запрет для мужчин передвигаться по стране без ведома военкомата.

Также мы писали, что украинцы возмутились запретом покидать города без разрешения военкомата.