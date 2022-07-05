Генштаб ВСУ подтвердил, что мужчины призывного возраста не могут покидать свой город без разрешения военкома.

"Страна" публикует утверждённый Генштабом ВСУ порядок выдачи разрешений военнообязанным на выезд за пределы места пребывания.

Военные напомнили, что норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По поводу такой инициативы Генштаба уже разворачивается огромный скандал и бунт в соцсетях.

Под постом Генштаба ВСУ в Facebook, где говорится о запрете мужчинам призывного возраста покидать место жительства без разрешения военкома, за первые полчаса появились уже десятки возмущенных комментариев.

Многие пишут о том, что с такой нормой мужчинам станет сложнее работать, перевозить гуманитарку и видеть семью.

Политэксперт Юрий Романенко заявил, что из-за этого "встанет весь бизнес".

Даже "Слуги народа" обрушились с критикой на данный запрет.

"Страна" разбиралась, почему украинским мужчинам запретили передвигаться по стране без разрешения военкомата.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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